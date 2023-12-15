Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан має проблеми зі здоров’ям. Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

33-річна чемпіонка Ольга Харлан має проблеми зі здоров'ям і виступає із травмою правої ноги вже протягом року.

Під час особистих змагань в Алжирі я травмувалася ще більше - до цього була проблема зі стегном. Уже рік у мене ця проблема існує. Інколи я не можу нормально фехтувати: втомлююся від болю і останні кілька змагань минулого сезону я фехтувала просто на знеболювальних.

Вона додає, що “цю проблему можна вирішити лише за тривалий час відпочинку", а так як його не було, то й проблема поверталася.

Саме в Алжирі, коли фехтувала у півфіналі, я трохи послизнулася і надірвала ще більше. Але закінчила змагання, профехтувала командний турнір - все це було не без болю, з останніх сил.

Раніше олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан попрощалася із своєю копією - лялькою "Барбі", яку було продано на благодійному аукціоні за суму в $10,4 тисячі доларів.