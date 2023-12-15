Зеленський у Львові вшанував памʼять полеглих героїв [ Редагувати ]
У пʼятницю, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що народ України ніколи не забуде своїх героїв.
Львів. Марсове поле. Ніколи не забудемо наших героїв, які здобували волю і захист для України! Пам’ятаємо, якою є ціна нашої свободи та незалежності.
"Вічна слава всім, хто став на захист держави!", - додав він.
Нагадаємо, Литва, Фінляндія, Нідерланди та депутати Європарламенту виражають схвалення і підтримку початку переговорів із Україною щодо її приєднання до Європейського Союзу.
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