У білорусі раптово почали перевіряти ППО [ Редагувати ]
Згідно з інструкцією командувача Міністерства оборони білорусі, військові частини військ повітряно-космічної оборони та війська протиповітряної оборони розпочали несподівану перевірку своєї готовності.
Про це повідомляється у Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".
Під час перевірки підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і приступили до виконання бойових завдань. Залучені зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ".
При цьому зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні тільки 15-ї зенітної ракетної бригади.
Крім того, також проходили інтенсивні польоти літаків і вертольотів усіх трьох авіабаз військово-повітряних сил білорусі.
Під час перевірки особовому складу налолоежить виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.
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