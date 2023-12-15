Згідно з інструкцією командувача Міністерства оборони білорусі, військові частини військ повітряно-космічної оборони та війська протиповітряної оборони розпочали несподівану перевірку своєї готовності.

Про це повідомляється у Telegram моніторингової групи "Беларускі Гаюн".

Під час перевірки підрозділи зенітних ракетних і радіотехнічних військ висунулися в призначені райони і приступили до виконання бойових завдань. Залучені зенітні ракетні комплекси С-300 і С-400, а також маловисотні радіолокаційні комплекси "Роса-РБ".

При цьому зазначається, що ЗРК С-400 перебуває на озброєнні тільки 15-ї зенітної ракетної бригади.

Крім того, також проходили інтенсивні польоти літаків і вертольотів усіх трьох авіабаз військово-повітряних сил білорусі.

Під час перевірки особовому складу налолоежить виконувати завдання з виявлення та умовного знищення контрольних цілей.

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