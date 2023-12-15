Теракт на Закарпатті: нові деталі [ Редагувати ]
У пʼятницю, Служба безпеки розпочала розслідування щодо підриву бойових гранат в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Інцидент кваліфікується як теракт.
Так, попередньо дії чоловіка, який вчинив підрив, кваліфіковано за ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група СБУ, Національної поліції та прокуратури.
Також вживаються невідкладні заходи для з’ясування всіх обставин злочину. Зокрема встановлюються очевидці та свідки події, а також мотиви підривника.
Разом з тим Національна поліція додатково розслідує цей злочин за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Раніше правоохоронці розпочали розслідування справи щодо вибуху гранат у будівлі сільської ради на Закарпатті. Подію кваліфікують як терористичний акт.
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