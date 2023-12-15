У співака Yarmak вкрали речі під час поїздки потягом "Київ – Дніпро". Відомий співак і військовий повертався з відпустки після ротації, коли в нього викрали рюкзак з ноутбуком та екшн-камерою Go Pro. Про це повідомляється у соцмережах.

Втрата важливих даних з фронту для Олександра стала особливо болісною.

Також він повідомив, що в сусідньому вагоні вкрали рюкзак в іноземця.

Раніше український репер YARMAK показав зворушливе відео з донькою, до якої приїхав з фронту на день народження.