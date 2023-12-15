У співака Yarmak вкрали речі під час поїздки потягом "Київ – Дніпро" [ Редагувати ]
У співака Yarmak вкрали речі під час поїздки потягом "Київ – Дніпро". Відомий співак і військовий повертався з відпустки після ротації, коли в нього викрали рюкзак з ноутбуком та екшн-камерою Go Pro. Про це повідомляється у соцмережах.
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