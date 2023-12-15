Впродовж тижня з 8 по 15 грудня середня ціна по країні на бензин марки А-95 зменшилась на 0,99 грн/л до 52,43 грн/л, бензин А-95+ здешевшав на 0,95 грн/л - до 55,58 грн/л, а дизельне пальне - на 1,06 грн/л, до 52,28 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", повідомляє enkorr.

Чимало мереж, серед яких зокрема ОККО, WOG, "Укрнафта" та інші, скинули ціни на всі види пального на 1,00 грн/л. Мережа АЗК ОККО й WOG - до 55,99 грн/л (бензин А-95), 57,99 грн/л (бензин А-95+) і 54,99 грн/л (ДП).

А-95 на станціях "Укрнафти" наразі коштує 49,90 грн/л, А-95 з покращеними показниками якості - 51,90 грн/л, дизельне пальне - 50,90 грн/л.

Консолідована мережа АЗС групи "Приват" (ANP, Avias тощо), яка нараховує близько 950 АЗС, теж знизила ціни на пальне на 1 грн/л - до 51,00 грн/л (А-95 і ДП) і 51,50 грн/л (А-95+) відповідно.

На станціях столичної мережі KLO всі види пального втратили в ціні 1,10 грн/л - і тепер бензин А-95 на KLO коштує 52,09 грн/л, "п’ятірка" з покращеними показниками якості - 53,49 грн/л, дизельне пальне - 51,99 грн/л відповідно.

Дизпальне у мережі UPG за тиждень здешевшало на 1,20 грн/л - до 51,70 грн/л (А-95), 53,70 грн/л (А-95+) і 50,70 грн/л (ДП) відповідно.

Найбільше здешевшання упродовж тижня - 2,00 грн/л - зафіксовано у мережах Shell, "Автотранс", BVS і "Рур груп", і тепер пальне у цих мережах коштує в межах 51,98-54,49 грн/л (А-95), 53,99 грн/л (BVS, А-95+) і 51,98-53,49 грн/л (дизпальне).

Найменше здешевшання за тиждень - 43 коп./л і 57 коп./л - зафіксовано на бензин А-95 і дизпальне у мережі U.GO, до 51,09 грн/л. "П’ятірка" з покращеними показниками якості найменше - 45 коп./л - скинула у мережі AMIC, до 54,39 грн/л.

Зміна роздрібних цін на бензини і ДП на АЗС (8-15 грудня), грн/л

З 8 по 15 грудня середня роздрібна ціна на автогаз зменшилася на 2,46 грн/л, до 32,79 грн/л, свідчить дані Консалтингової групи "А-95".

На автозаправних станціях WOG і ОККО цей вид пального здешевшав на 2,05 грн/л і 2,25 грн/л – у середньому до 33,51 грн/л і 33,49 грн/л відповідно.

На станціях "Укрнафти" і UPG ціна зменшилась на 3,4 грн/л і 3,25 грн/л, до 31,00 і 31,75 грн/л відповідно. На 2 грн/л опустили ціни "Рур груп", KLO, BVS і "Автотранс".

"Психологічну позначку" у менше, ніж 30 грн/л, цього тижня перетнули "Авантаж 7" і RLS, вони встановили ціни на рівні 29,95 грн/л і 29,70 грн/л відповідно.

Такі мережі як Shell, "Авіас", U.GO, Rodnik, "Рур Груп" та інші знизили ціни на 0,5-4,4 грн/л.

Зміна роздрібних цін на автогаз (8 по 15 грудня), грн/л