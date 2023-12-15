ЄБРР надасть Укренерго 150 млн євро на опалювальний сезон [ Редагувати ]
Україна залучить від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) 150 млн євро для підтримки НЕК "Укренерго" в проходженні опалювального сезону. 15 грудня було підписано відповідні угоди, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів.
Також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексної відбудови та відновлення українських магістральних мереж.
Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України.
У грудні 2022 року ЄБРР виділяв "Укренерго" 300 млн євро кредиту на екстрене відновлення пошкоджених енергомереж. Ці гроші супроводжувалися грантом на 70 млн євро від Нідерландів на закупівлю високовольтного обладнання.
Нагадаємо, "Укрпошта" придбає 250 фургонів за гроші ЄБРР.
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