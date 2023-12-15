Любите смачно поїсти та ще й не переплачувати за продукти чи меню в ресторані? Цього й не треба робити, якщо здійснювати покупки з розумом та не витрачати кошти на доставку.

Переходьте на сайт магазину, де зібрані найкращі привабливі пропозиції від "Ашан" та європейських виробників.

Також крім власної ТМ знайдете товари інших українських брендів та зможете допомогти розвиватися українським підприємцям і в цілому економіці країни.

Заходьте на сайт самі та передавайте адресу друзям, вони можуть здійснити дві перші покупки з безоплатною доставкою замовлення. А ще при бажанні легко допомогти воїнам ЗСУ та підтримати їх грошовим переказом.

Головні плюси економії

Цифрова ера чітко змінила наш спосіб здійснення покупок, і акції на свіжі продукти не є винятком. Популярність продуктових магазинів онлайн швидко зросла. Нам пропонують численні переваги, з якими традиційні звичайні торговельні зали просто не можуть зрівнятися.

У мережі відділень zakaz.ua легко поєднати приємне з корисним та наповнити кошик лише необхідними речами. Наприклад, вам точно захочеться покуштувати мандаринками чи запекти святковий пиріг. А тут можна замовити і те, і інше.

10 головних переваг покупки продуктів в інтернеті:

Зручність. Ви можете купувати в будь-якому місці, у будь-який час і на будь-якому пристрої. Вам не потрібно фізично відвідувати маркети та шукати місце для паркування чи стояти в довгих чергах. Також це зручна доставка додому, або самовивіз, що економить зусилля.

Економія часу. Ви можете швидко знайти те, що потрібно, і легко порівнювати ціни, що економить час і допомагає вам залишатися в межах бюджету. Крім того, вам не потрібно турбуватися про те, що забули щось, оскільки ви можете переглянути свій кошик перед оформленням.

Широкий асортимент. Все необхідне в одному місці: від свіжих товарів до спеціальних пропозицій, які важко знайти в супермаркеті.

Безконтактний варіант придбання усуває необхідність спілкуватися з будь-ким, зменшуючи ризик зараження вірусами чи впливу різних негативних факторів на ваш настрій.

Менше імпульсивних покупок. Онлайн-замовлення зменшують спокусу переглядати яскраві вітрини та робити швидкі дії.

Якщо ви з популярним онлайн-гіпермаркетом, відпадає потреба їздити до продуктових ринків та назад, так ви заощадите гроші на бензині, зменшите затори на дорогах і будете сприяти покращенню екологічної обстановки.

Вигідні покупки у "Ашан"

Перед Різдвом та Новим роком кожен українець мріє про диво, але, щоб мати змогу здійснити бажання для інших, варто заощадити гроші наперед. З інтернет-маркетом це зробити просто: достатньо додати в кошик все необхідне та заповнити комору і холодильник смакотою.

Щоб навести лад в оселі, придбайте очищувальні засоби. А до морозилки покладіть м'ясо та овочі, придатні для заморожування. Замовте акційні соки, фрукти та шоколадні цукерки, все це не буде зайвим і звільнить голову від зайвих думок.

Не варто турбуватися про товарне сусідство кожного інгредієнта чи промислового товару. Все надійно та герметично запаковано, надійде до адресата в цілому вигляді без ушкоджень та з наявністю маркування.

Заощаджені кошти відкладіть, щоб зробити сюрпризи рідним та друзям. Отож тримайте знижки від "Ашан", від яких точно складно відмовитись:

оновлення акції на продукцію кожний день;

безкоштовні перші доставки при умові здійснення покупки від 900 грн;

завжди безоплатно при замовленні від 3500 грн;

обмін пластику на знижку (діє до 31 грудня цього року);

промокод для друзів;

самовивезення з пункту видачі у вашому місті.

Заплануйте меню наперед та звільніть час для рідних, а рецепти зможете знайти на сайті. Перед новорічними святами хочеться встигнути більше – прибрати в оселі, викинути непотріб та відвідати ваших друзів. Кожному з нас хочеться здійснити найзаповітнішу мрію!

Не зупиняйтесь і заощаджуйте зі спеціальними цінами від "Ашан". Ашан акції - це те, що потрібно, щоб зберегти певну суму на подарунки вашім рідним, вони цього варті!