Конгрес заборонив президентам США виходити з НАТО без згоди Сенату [ Редагувати ]
Конгрес США схвалив поправку, яка пропонує заборонити американським президентам виводити країну з НАТО без дозволу Сенату чи відповідного акту Конгресу. Про це повідомляє The Hill.
Авторами ініціативи є два сенатори - демократ Тім Кейн та республіканець Марко Рубіо. Вони внесли поправку до проекту щорічного закону про асигнування на національну оборону, який 14 грудня ухвалила Палата представників США. The Hill очікує, що президент США Джо Байден підпише схвалений Конгресом документ.
Попередній президент США Дональд Трамп неодноразово говорив про можливий вихід Сполучених Штатів зі складу альянсу.
Наступні вибори президента США відбудуться у листопаді 2024 року. 25 квітня чинний президент Джо Байден заявив, що добиватиметься переобрання на найвищу державну посаду. Трамп повідомив про вступ до передвиборчих перегонів у листопаді 2022 року.
У передвиборчій кампанії Трампа йдеться про те, що США потрібно завершити розпочатий за президентства Трампа "процес докорінної переоцінки цілей і місії НАТО".
За даними соцопитувань, Дональд Трамп випереджає Джо Байдена за популярністю серед населення штатів, що вагаються: Арізони, Джорджії, Мічигану, Невади, Пенсільванії, Вісконсина, Північної Кароліни.
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