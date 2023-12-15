Міністерство оборони Польщі розформувало комісію, яка займалася розслідуванням аварії літака з польським президентом Лехом Качинським під Смоленськом у 2010 році. Про це повідомило оборонне відомство.

Представник канцелярії польського прем'єр-міністра Ян Грабець заявив, що очікує правової та кримінальної експертизи діяльності комісії, передає Onet.

Ту-154М розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом, загинули всі 96 людей, які перебували на борту, зокрема президент Польщі Лех Качинський та його дружина Марія. Польська делегація летіла до Катині для участі у жалобних заходах.

Документ про скасування комісії підписав новий міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш. Він увійшов до складу уряду, сформованого новим прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Членів комісії зобов'язали до 18 грудня відзвітувати за всю документацію, майно та обладнання, які використовуються для роботи структури. Повідомляється, що найближчим часом Міноборони створить спеціальну групу для вивчення усіх аспектів її діяльності.

У 2011 році польський Комітет з розслідування національних авіаційних аварій дійшов висновку, що президентський літак заходив на посадку з набагато меншої висоти, ніж належить. Як наслідок він зіткнувся з деревами, перекинувся і врізався в землю, впавши в лісовому масиві на невеликій відстані від злітно-посадкової смуги.

Комісія з розслідування аварії літака Качинського була створена 4 лютого 2016 року за розпорядженням тодішнього міністра оборони Польщі Антонія Мацеревича.

У рамках слідства відбулася ексгумація тіл загиблих. Так, у труні Леха Качинського знайшли останки двох інших людей.

У березні 2016 року міністр оборони Польщі Антоній Мачеревич заявив, що причиною аварії літака міг стати теракт. У жовтні 2017 року Мачеревич повідомив, що одна з "чорних скриньок" зафіксувала момент вибуху. У звіті другої польської комісії, яка розслідувала аварію літака глави республіки, стверджується, що вибухівка могла бути підкладена під час ремонту літака в росії.

11 квітня 2022 року комісія подала звіт про розслідування аварії літака. У ньому стверджувалося, що мав місце "акт незаконного втручання" в роботу повітряного судна і що в літаку сталося два вибухи у лівому крилі та центроплані.

Польська влада наполягала на версії про причетність росії до аварії літака та ліквідації керівництва країни.

Після подання звіту комісія все одно не була розпущена. Депутат польського сейму Кшиштоф Брейза стверджує, що діяльність комісії коштувала бюджету понад 31 млн злотих ($7,9 млн), передає Wprost.