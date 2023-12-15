Президент України Володимир Зеленський закликав чиновників більше працювати над перемогою України. І заявив, що ретельніше контролюватиме ситуації в областях та громадах. Про це глава держави заявив на засіданні Конгресу українських громад у Львові.

"На цьому засіданні нашого регіонального Конгресу - Конгресу наших українських громад - ми з вами приділимо максимальну увагу ситуації на місцях: у різних областях України, у різних наших громадах.

Але хочу звернути увагу кожного й кожної зараз на те, що життя держави, життя будь-якої громади, життя кожної людини є одним і тим самим життям України - життям, яке ми маємо захищати і маємо захистити від агресії Росії.

І якщо хтось на будь-якій посаді чи то в державі, чи то в органах місцевого самоврядування чомусь вважає, що війна – вона "десь там", а він нібито може займатися чим завгодно іншим - скажімо так, пріоритетним питанням, - то це велика помилка, яку треба виправити. І яку ми виправимо.

Тому головне завдання - оборона нашої держави. Якщо хтось не знає деталей, які в нас на фронті, що відбувається, і забув, із ким у нас, на жаль, таке сусідство, я хочу вам усім нагадати: оборона - номер один.

Люди не забудуть, люди не пробачать, особливо ті люди, чиї діти поховані. Безумовно, всі ми це бачимо, кожен і кожна, в громаді нашої держави.

Тому захист нашої держави - обов’язок кожної та кожного. Тих, хто на фронті: безумовно, для них це все їхнє життя і вони його віддають, вони герої. Ті, хто не на фронті: захист держави – це також великий обов’язок і найголовніше, що треба робити", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, 14 грудня Київрада виділила 600 млн грн на підтримку українських захисників.