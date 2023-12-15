Усі країни Євросоюзу, за винятком Угорщини, погодилися надати додаткове фінансування до бюджету ЄС для вирішення кількох завдань, головним чином, для допомоги Україні. В обмін держави вимагають спростити бюджетні норми в Європі. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками саміту ЄС.

За словами фон дер Ляєн, бюджет ЄС закладався задовго до криз, що настали в останні кілька років, включаючи російську агресію проти в Україні, війну на Близькому Сході та природні катаклізми. Євросоюз "досяг меж" закладеного бюджету, зазначила вона.

Тому Єврокомісія у червні запропонувала посилення бюджету в ЄС. Звичайно, першим пріоритетом цього стане Україна, її підтримка, але також міграція та підвищення конкурентоспроможності. Ми маємо збільшити бюджет, щоб підвищити відсоткові ставки.

Глава Єврокомісії додала, що найближчими днями ЄС направить Україні 1,5 млрд євро допомоги за програмою на 2023 рік. Ці гроші будуть використані як фінансова "подушка" наступного року, зазначила Урсула фон дер Ляєн.

У рамках саміту обговорювалася програма допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, з яких 33 млрд євро мають бути спрямовані у вигляді кредиту, а ще 17 млрд євро у вигляді грантів.

26 країн ЄС підтримали пропозицію, однак Угорщина наклала вето. На початку 2024 року ЄС скликає екстрений саміт, щоб узгодити програму.

Влада Угорщини говорила, що готова підтримати виділення коштів Україні, якщо ЄС розморозить обіцяні Будапешту 30 млрд євро. Після цього Єврокомісія розблокувала для Угорщини 10,2 млрд євро за лінією політики згуртування. Суму, що залишилася, Єврокомісія розблокує після усунення Угорщиною порушень принципів верховенства права.