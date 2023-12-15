У польському Кротошині (Великопольське воєводство) під час пологів у лікарні померла 27-річна українка. Про це повідомило видання Inpoland.net.pl.

Трагедія сталася на початку тижня у лікарні Кротошині. 11 грудня громадянка України звернулася до гінекологічного відділення на 33-му тижні вагітності. Жінка погано себе почувала, до лікарні її привіз чоловік.

Після огляду вагітної лікарі вирішили проводити екстренний кесарів розтин. Передчасні пологи закінчилися трагічно - через два дні після операції жінка померла.

Лікарня не повідомила про смерть пацієнтки поліцію та прокуратуру. Медики посилалися на Закон про медичне обслуговування, згідно з яким лікарня має сповістити лише найближчих родичів.

У прокуратурі зазначили, що лікарі зобов’язані інформувати правоохоронні органи про смерть пацієнта, якщо вона стала наслідком заборонених дій.

Зараз у кротошинській лікарні працюють слідчі, які перевіряють медичну документацію, щоб визначити причину смерті молодої українки.

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