Компанія Apple у нових поколіннях планшетів iPad та ноутбуків MacBook перейде на використання OLED-дисплеїв. Про це повідомляє Nikkei Asia.

За інформацією видання, що посилається на власні джерела в технологічній галузі, американський технологічний гігант планує відмовитися від традиційних РК-екранів на користь сучасніших дисплеїв на органічних світлодіодах.

У 2024 році OLED-екрани мають з'явитися на топових планшетах iPad, а перші ноутбуки MacBook з аналогічними дисплеями вийдуть не раніше другої половини 2025 року.

З переходом на OLED-екрани може бути пов'язана і поява першого в історії Apple складного планшета, однак наразі немає навіть орієнтовних термінів появи такого пристрою.

З 2020 року OLED-дисплеї використовуються в iPhone, а планшети та ноутбуки Apple подібними екранами не оснащуються. При цьому Samsung, Huawei, Lenovo та інші компанії у своїх планшетах вже активно використовують OLED-екрани.