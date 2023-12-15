Тютюнові компанії фінансували дослідження, в яких зменшувався ризик куріння вейпів, у тому числі дітьми та підлітками, а також підтримували громадські рухи, що лобіювали інтереси виробників тютюнових виробів. Про це пише британська газета The Times, яка провела власне розслідування.

Проплачені дослідження використовувалися тютюновими компаніями як аргумент проти запровадження жорстких норм щодо вейпів у Великій Британії. Один з прикладів - статті дослідника Пітера Лі, які ставили під сумнів висновки інших учених, які вважали, що куріння вейпів підвищує можливість переходу на звичайні сигарети.

Лі тісно співпрацював з тютюновими компаніями, деякі його статті написані у співавторстві зі співробітниками Philip Morris International (PMI).

Крім того, тютюнові гіганти платили лікарям, науковцям та "незалежним" групам активістів, які боролися проти обмежень щодо вейпів.

За даними The Times, сотні лікарів відвідали тренінги по боротьбі з курінням шляхом переходу на вейпи, які проводив лікар, який отримав мільйони фунтів від PMI. І цей випадок не був єдиним.

Інша тютюнова компанія, British American Tobacco, брала активну участь у створенні організації "Світовий альянс вейперів", яка також займалася лобіюванням на користь вейпів і випускала спеціалізований журнал.

За інформацією The Times, ще один рух - "За світ без куріння", який просуває вейпи замість цигарок, був створений за підтримки PMI і отримав від компанії майже $400 млн.

Експерти відзначають дедалі більше поширення куріння вейпів у Великій Британії серед дітей та підлітків. Згідно з результатами одного з досліджень, у 2023 році 20,5% британців молодше 18 років пробували вейпи - проти 15,8% 2022-го і 13,9% 2020-го.

Раніше "Подробиці" писали про те, що більше шкодить здоров'ю - цигарки чи вейпи.