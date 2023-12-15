Президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі заявили, що не будуть застосовувати силу в територіальній суперечці за регіон Ессекібо. З відповідною заявою глави країн виступили за підсумками одноденного саміту, що пройшов 14 грудня у Кінгстауні, повідомляє CNN.

Зокрема, обидві країни погодилися "не загрожувати та не застосовувати силу одна проти одної за жодних обставин", а також "утримуватися від ескалації конфлікту".

Також Мадуро й Алі домовилися створити комісію на рівні глав МЗС для взаємодії щодо питання Ессекібо - і знову зустрітися у найближчі три місяці.

Позиції Венесуели та Гаяни щодо регіону Ессекібо, як і раніше, сильно розходяться. Гаяна вважає, що територіальний конфлікт має вирішити Міжнародний суд ООН, тоді ж як Венесуела не визнає його юрисдикцію у цій суперечці.

Суперечка Венесуели та Гаяни через багате на нафту Ессекібо має давню історію. Венесуела вважає, що ця територія знаходилась в її межах під час іспанського колоніального періоду і не згодна з рішенням Міжнародного арбітражного трибуналу 1899 року, який відніс Ессекібо до тодішньої Британської Гвіани (Гаяна, колишня колонія Великої Британії, проголосила незалежність у 1966 році.

У грудні 2023 року влада Венесуели провела в країні референдум з приводу приєднання Ессекібо. Венесуельська влада стверджує, що понад 95% тих, хто проголосував, підтримали анексію регіону.

9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав низку указів, які мають на меті включення Ессекібо до складу країни. Зокрема, одним з указів Мадуро призначив Алексіса Родрігеса Кабельо головою штату Гаяна-Ессекібо.

Ессекібо - західної частини Гаяни, територія площею 160 000 кв. км, де мешкає майже 200 000 гаянців. В основному вони розмовляють англійською та мовами корінних народів. У 2015 році компанія ExxonMobil знайшла нафту біля її узбережжя.

На які території претендує Венесуела