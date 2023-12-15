Венесуела та Гаяна домовились "не застосовувати силу" у територіальній суперечці за Ессекібо [ Редагувати ]
Президент Венесуели Ніколас Мадуро та президент Гаяни Ірфаан Алі заявили, що не будуть застосовувати силу в територіальній суперечці за регіон Ессекібо. З відповідною заявою глави країн виступили за підсумками одноденного саміту, що пройшов 14 грудня у Кінгстауні, повідомляє CNN.
Зокрема, обидві країни погодилися "не загрожувати та не застосовувати силу одна проти одної за жодних обставин", а також "утримуватися від ескалації конфлікту".
Також Мадуро й Алі домовилися створити комісію на рівні глав МЗС для взаємодії щодо питання Ессекібо - і знову зустрітися у найближчі три місяці.
Позиції Венесуели та Гаяни щодо регіону Ессекібо, як і раніше, сильно розходяться. Гаяна вважає, що територіальний конфлікт має вирішити Міжнародний суд ООН, тоді ж як Венесуела не визнає його юрисдикцію у цій суперечці.
Суперечка Венесуели та Гаяни через багате на нафту Ессекібо має давню історію. Венесуела вважає, що ця територія знаходилась в її межах під час іспанського колоніального періоду і не згодна з рішенням Міжнародного арбітражного трибуналу 1899 року, який відніс Ессекібо до тодішньої Британської Гвіани (Гаяна, колишня колонія Великої Британії, проголосила незалежність у 1966 році.
У грудні 2023 року влада Венесуели провела в країні референдум з приводу приєднання Ессекібо. Венесуельська влада стверджує, що понад 95% тих, хто проголосував, підтримали анексію регіону.
9 грудня президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав низку указів, які мають на меті включення Ессекібо до складу країни. Зокрема, одним з указів Мадуро призначив Алексіса Родрігеса Кабельо головою штату Гаяна-Ессекібо.
Ессекібо - західної частини Гаяни, територія площею 160 000 кв. км, де мешкає майже 200 000 гаянців. В основному вони розмовляють англійською та мовами корінних народів. У 2015 році компанія ExxonMobil знайшла нафту біля її узбережжя.
На які території претендує Венесуела
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Майже 95% громадян Венесуели на референдумі, організованому президентом Ніколасом Мадуро, проголосували за включення західної частини сусідньої Гаяни Ессекібо до складу країни. На спірній території були відкриті багаті родовища нафти та газу. Про підсумки голосування повідомляє The Financial Times
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