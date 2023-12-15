Міністерство оборони та Збройні сили Литви продовжують надавати постійну військову підтримку Україні. Вільнюс передав Києву нову партію допомоги.

Про це повідомляє прес-служба литовського Міністерства оборони.

Нещодавно Вільнюс передав нову партію допомоги, що включає кілька мільйонів патронів, кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності та близько тисячі складних розкладачок.

Ми чуємо настійні прохання України і продовжуємо надавати підтримку відповідно до заявлених потреб. Ми активно закликаємо наших союзників робити те саме, - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Литва також вже розробила довгостроковий план підтримки, в рамках якого на період з 2024 по 2026 роки планується надання нового пакету військової допомоги Україні на суму 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, через блокаду автомобільних пунктів пропуску на західному кордоні України литовська вантажна компанія LTG Cargo запускає поїзд з вантажами в контейнерах. Планується, що такі поїзди ходитимуть в Україну щотижня, повідомляється на сайтікомпанії.