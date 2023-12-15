На Закарпатті місцевий депутат, який підірвав кілька гранат у будівлі Керецьківської сільської ради, залишив до цього передсмертну записку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад.

На жаль, сьогодні зранку в Закарпатській області відбулася надзвичайна подія, коли один із депутатів сільради приніс на засідання до своїх колег гранати і кинув їх практично їм під ноги. Депутат залишив записку у себе вдома, її вивчає слідство. Там написано, що він готував такий акт, - заявив він.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні джерела повідомив у своєму Telegram: "Із записки випливає, що Батрин готувався до підриву гранат. Записку знайшли вдома під час обшуків. Це підтверджують одразу кілька джерел. Деталі - це таємниця слідства".

Досудове розслідування уже дає оцінку цим подіям. Дійсно, є люди, які отримали поранення - 26 осіб і 6 із них - достатньо важкі поранення. Скорішого їм одужання, - зазначив Клименко.

Нагадаємо, у пʼятницю, Служба безпеки розпочала розслідування щодо підриву бойових гранат в будівлі Керецьківської сільської ради Закарпатської області. Інцидент кваліфікується як теракт.