Сільський голова може формувати й підписувати повістки, - Умєров [ Редагувати ]
Сільський голова має право самостійно формувати та підписувати повістки. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час участі у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.
Сільський голова має право особисто формувати й підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету Міністрів за номером 352, - сказав Умєров.
За його словами, що стосується інших питань, то вони зараз опрацьовуються законодавчо, і після ухвалення Верховною Радою будуть озвучені.
Нагадаємо, нові ініціативи в мобілізації в Україні очікуються вже найближчим часом. Зокрема, на наступному засіданні Ставки буде розглянуто пропозиції щодо змін у цій сфері.
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