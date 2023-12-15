Настоятеля Російської православної церкви (РПЦ), патріарха Кирила (в реальному житті - Володимира Михайловича Гундяєва), оголосили у розшук.

Про це йдеться у повідомленні бази розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

Йому висувають звинувачення у порушенні територіальної цілісності та недоторканності України (згідно зі статтею 110, частиною 3 Кримінального кодексу України) та у проведенні агресивної війни або агресивних воєнних дій (згідно зі статтею 437, частиною 2 Кримінального кодексу України).

Також у повідомленні йдеться, що для Патріарха Кирила вже обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою, а дата його зникнення вказана як 11 листопада 2023 року в Москві. Служба безпеки України 4 листопада повідомила про підозру патріарху Російської православної церкви (РПЦ) Кирилу.

Нагадаємо, представнику РПЦ Володимиру Гундяєву оголошено підозру у сприянні збройній агресії російської федерації та запереченні воєнних злочинів терористів. Ця інформація надійшла від Служби безпеки України.