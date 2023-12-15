Намагається уникнути виплати компенсацій: суддя Тандир переоформив майно на дружину і розлучився з нею [ Редагувати ]
Суддя Олексій Тандир, якого обвинувачують у вбивстві нацгвардійця Вадима Бондаренка, розвівся за своєю дружиною Людмилою.
Про це йдеться у рішенні Святошинського райсуду від 6 грудня. Крім того, за словами адвоката родини покійного Бондаренка Віталія Сердюка, 12 грудня Тандир передав своє майно дружині. Захисник вважає, що це може свідчити про його спробу уникнути виплати компенсації постраждалим.
"Суспільне" поспілкувалося з усіма сторонами цієї справи. Суддя Олексій Тандир, який є фігурантом справи про наїзд на нацгвардійця, перебуває в СІЗО з 27 травня цього року.
За цей період йому двічі продовжували запобіжний захід. Відзначимо, що судово-психологічна експертиза підтверджує факт його сп'яніння, хоча у крові не виявлено алкоголю (зразки були взяті через 18 годин після події). Замість сечі Тандир надав розбавлену у воді слину.
У серпні справу передали до Святошинського суду, а восени розпочалися судові слухання. Потерпіла сторона висунула позови на компенсацію в сумі 40 мільйонів гривень, і наразі справа перебуває на етапі свідчень потерпілого.
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