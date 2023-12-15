Вступні переговори з Україною: лідери ЄС могли позбавити Угорщину права голосу [ Редагувати ]
Керівники країн Європейського союзу розглядали можливість позбавлення Угорщини права голосу під час обговорення питання щодо переговорів про приєднання України до цього союзу.
Про це повідомила міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина у ефірі телемарафону.
Рішення прийняте. Але я хочу сказати, що навіть якби ситуація була більш критичною, ніж вона склалася вчора, держави-члени ЄС, 26, були готові позбавити Угорщину права голосувати, - розповіла міністр.
Вона зауважила, що хоча така офіційна процедура дійсно існує, її ще ніхто не використовував. За словами Стефанішиної, цей факт став аргументом для прем'єра Угорщини Віктора Орбана покинути зал, коли інші лідери голосували за початок переговорів з Україною.
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