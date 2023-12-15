В Україні спростили процедуру списання військово-медичного майна, зокрема, аптечок, сумок і наплічників. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Міністр оборони Рустем Умєров підписав наказ, який запроваджує спрощену процедуру списання військово-медичного майна, - йдеться у повідомленні.

Раніше вважалося, що аптечки, сумки та рюкзаки є інвентарним майном, і їх списання було дуже ускладненим і часто непрактичним. Це створювало проблеми для військових частин у замовленні нового медичного майна, оскільки за документами воно вже було враховано у стовідсотковому забезпеченні.

Згідно з новим порядком, військовослужбовець, який втратив або використав аптечку, сумку чи рюкзак під час бою або виконання завдань, тепер повідомляє про це свого командира усно або письмово. Командир складає рапорт, додає виписку з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення, і ці документи подаються командиру частини. Такий порядок спростить отримання нового медичного майна для військових частин.

Нагадаємо, сільський голова має право самостійно формувати та підписувати повістки. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров під час участі у засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.