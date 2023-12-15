Литовським військовим хочуть заборонити в'їжджати до білорусі, росії та відвідувати окуповані території України. Про це повідомляє LRT.

Щоб уникнути, я б сказав, неприємних випадків, я думаю, що цю поправку обов'язково потрібно затвердити, - заявив він перед голосуванням.

Видання уточнило, що 78 парламентаріїв проголосували за відповідні правки, і не було жодних голосів проти чи утримань.

Зміни до закону "Про організацію системи національної оборони та військової служби" були запропоновані Міністерством оборони Литви. Згідно з затвердженим проєктом, уряд має визначити перелік країн чи територій, доступ на які буде обмежено для військовослужбовців.

Нагадаємо, через блокаду автомобільних пунктів пропуску на західному кордоні України литовська вантажна компанія LTG Cargo запускає поїзд з вантажами в контейнерах. Планується, що такі поїзди ходитимуть в Україну щотижня, повідомляється на сайтікомпанії.