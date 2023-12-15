Мобільний оператор "Київстар" повідомив на своїй сторінці у Facebook, що повністю відновив функціонування мобільного інтернету по всій країні, а також у більшості базових станцій мобільного зв’язку.

Компанія наголосила, що активно працює над відновленням SMS-сервісу та доступу до "Мій Київстар". Також було повідомлено про відновлення роботи понад 95% базових станцій мобільного зв’язку.

Мережа стабілізується і працює в усіх стандартах, в тому числі 4G. Це означає, що скоро якість зв'язку буде покращуватись. Навіть якщо зараз вона працює зі зменшеною швидкістю. У деяких населених пунктах все ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком. Проте, наші спеціалісти оперативно їх усувають, - уточнили у компанії.

Нагадаємо, хакери зламали захист "Київстару" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників.