У Telegram тепер можна змінювати голос під час дзвінків [ Редагувати ]
У додатку Telegram тепер доступний популярний інструмент для зміни голосу Voicemod, повідомляє The Verge. Нова функція, відома як VMgram, вже доступна для користувачів Telegram на платформі Android і незабаром з'явиться на iOS.
VMgram надає можливість обирати різноманітні голоси на основі штучного інтелекту для зміни свого голосу під час телефонних викликів в Telegram. Крім того, ця функція дозволяє використовувати аудіопанель Voicemod при надсиланні повідомлень, яка містить понад 150 тисяч звуків, доступних у програмі, разом із емодзі, мемами, GIF-файлами та наклейками.
Важливо відзначити, що VMgram не є нововведенням, оскільки цю функцію вже давно використовують користувачі операційних систем Windows і MacOS, особливо серед стрімерів та користувачів Discord.
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