Працівники Служби безпеки України, які відвідали ресторан "Веранда" у Києві, здійснювали контрдиверсійні заходи з безпеки в столиці.

Про це повідомила прес-служба СБУ в коментарі для "РБК-Україна". За інформацією СБУ, ці заходи проводилися у співпраці з підрозділами МВС та Міграційної служби.

В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправноі діяльності, - пояснили вони.

В СБУ зазначили, що одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку.

Нагадаємо, операція щодо усунення Іллі Киви була довгоочікуваною і добре підготовленою. Служба безпеки України показала ексклюзивні відеокадри з місця проведення операції проти зрадника в Підмосков'ї.