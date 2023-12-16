До -12: прогноз погоди на 16 грудня [ Редагувати ]
У суботу, 16 грудня, погода в Україні буде морозною у деяких областях. Проте у більшість регіонів без істотних опадів.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, сьогодні майже по всій Україні без опадів. Лише у північних областях вдень можливий невеликий мокрий сніг.
На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень в Україні від -3 до +2 градусів, а в Криму до +5. Вночі буде -2 -7 градусів, а в Сумській області до -12.
У Карпатах вдень очікується до -6, а вночі до -8 -13 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають, що вдень очікується невеликий мокрий сніг.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть у Києві близько нуля градусів, а вночі від -3 до -5.
Раніше ми писали про те, що у Чернівецькій області можуть ввести карантин.
по темі
У вівторок, 12 грудня, в Україні буде тепла погода
У понеділок, 11 грудня, на сході України й на Закарпатті очікується мокрий сніг й дощ
У вівторок, 5 грудня, в Україні очікується морозна погода
Середня місячна температура очікується вищою за норму
З 1 грудня над країною пройде новий циклон із снігом, вітром та дощами