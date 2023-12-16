В ніч проти суботи, 16 грудня, окупанти запустили по території України 31 дрон-камікадзе типу "Шахед". Українські сили ППО збили 30 ворожих цілей.

Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

Так, окупанти пізно ввечері, 15 грудня, запустили по території України кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямків.

Вибухи було чути у Києві та області. У КМВА та Київській ОВА повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони як у самій столиці, так і у регіоні.

Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск балістичної мети Києвом, але після перевірки вона виявилася фальшцеллю.

Нагадаємо, диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.