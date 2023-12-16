Нічна атака: окупанти випустили понад 30 "Шахедів" [ Редагувати ]
В ніч проти суботи, 16 грудня, окупанти запустили по території України 31 дрон-камікадзе типу "Шахед". Українські сили ППО збили 30 ворожих цілей.
Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.
Так, окупанти пізно ввечері, 15 грудня, запустили по території України кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямків.
Вибухи було чути у Києві та області. У КМВА та Київській ОВА повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони як у самій столиці, так і у регіоні.
Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск балістичної мети Києвом, але після перевірки вона виявилася фальшцеллю.
Нагадаємо, диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.
по темі
Протягом минулої доби, 15 грудня, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів
Відомий співак і військовий повертався з відпустки після ротації
Згідно з інструкцією командувача Міністерства оборони білорусі, військові частини військ повітряно-космічної оборони та війська протиповітряної оборони розпочали несподівану перевірку своєї готовності.
володимир путін неправдиво заявив про кількість окупантів в російській армії, яка воює проти України
У пʼятницю, 15 грудня, президент України Володимир Зеленський заявив, що народ України ніколи не забуде своїх героїв