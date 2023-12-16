Камери автоматичної фіксації порушень ПДР є ефективним інструментом для забезпечення безпеки на дорогах та контролю дотримання правил. Їхнє використання спрямоване на покращення дорожньої ситуації та зменшення кількості порушень. Зараз в Україні функціонує система, яка включає 215 камер автоматичної фіксації, і вона активно застосовується для забезпечення дисципліни на дорозі.

Ці камери працюють автономно та автоматично реєструють порушення Правил дорожнього руху (ПДР), такі як перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, використання мобільного телефону під час водіння та інші правопорушення. Важливою метою цієї системи є забезпечення безпеки всіх учасників дорожнього руху та попередження небезпечних ситуацій на дорозі.

Де розташовано камери фотофіксації

Розташування камер ніколи не було секретом, адже поліція декларує, що головне – не покарати порушника, а запобігти порушенню і лихові, яке через нього може статися. Перелік усіх камер є у відкритому доступі, наприклад, на офіційному сайті українського МВС. Приблизно половина їх розташована у 23 великих і малих міста, решта – на шляхах державного значення. Камери встановлено в місцях концентрації ДТП, згідно з законом, водія про наявність камери попереджає відповідний знак.

Які порушення фіксують камери

Від самого початку своєї роботи і дотепер камери на українських дорогах автоматично відстежують лише перевищення швидкості. Кожна камера “знає”, який ліміт встановлено на довіреній їй ділянці, і автоматично виявляє всі машини, які його перевищують на певну величину (сьогодні це +20 км/год).

Крім того, від самого початку творці комплексу заявляли, що з часом його можна буде налаштувати і на виявленні інших порушень:

проїзд на забороняючий сигнал світлофору;

порушення правил зупинки і стоянки, у тому числі на смузі руху громадського транспорту;

рух зустрічною смугою руху;

порушення правил проїзду залізничних переїздів;

рух тротуаром.

Але на сьогодні ці опції не активовані. Судячи з усього, найближчим часом цього не станеться, і єдиним порушенням, за яке може покарати система фотофіксації, залишиться перевищення швидкості. Щоправда, один виняток є: ще до війни одну пару камер на бульв. Міхновського (колишній бульв. Дружби народів) в Києві навчили відстежувати порушників на смузі громадського транспорту.

Раніше ми писали про те, що у Львові чоловік перевдягнувся "бабусею" та катався містом на лижах, прив'язаних до автомобіля. Коли правоохоронці затримали порушника - виявилось, що він перебуває у розшуку через ухиляння від мобілізації.