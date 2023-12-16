Втрати росії: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Протягом минулої доби, 15 грудня, українські військові ліквідували ще 930 російських терористів. З початку повномасштабного вторгнення росія втратила близько 344 820 одиниць особового складу.
Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 344 820 (+930) осіб ліквідовано;
- танків - 5720 (+14) од.;
- бойових броньованих машин - 10667 (+13) од.;
- артилерійських систем - 8100 (+1) од.;
- РСЗВ - 920 (+0) од.;
- засоби ППО - 605 (+0) од.;
- літаків - 324 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6238 (+12) од.;
- крилаті ракети - 1609 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10710 (+11) од.;
- спеціальна техніка - 1190 (+1) од.
Нагадаємо, диверсанти рф намагалися проникнути в Сумську область. Українські прикордонники вступили в бій із диверсійно-розвідувальною групою.
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