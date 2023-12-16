Смерть актора Меттью Перрі сталася внаслідок нещасного випадку, спричиненого "гострим впливом кетаміну". Про це повідомили медичні експерти в Лос-Анджелесі, пише ВВС.

Перрі знайшли непритомним у басейні в його будинку в Лос-Анджелесі 28 жовтня. Парамедики констатували його смерть, коли прибули на місце події.

Подальший розтин тоді не дав чітких результатів.

Утоплення було зазначено як фактор, що сприяв його смерті: він знепритомнів, що, ймовірно, призвело до "занурення в басейн", йдеться у висновку судової експертизи.

Іншими супутніми причинами смерті 54-річного Перрі було названо ішемічну хворобу серця і вплив бупренорфіну, який використовують для лікування розладів, пов'язаних із вживанням опіоїдів, ідеться в заяві судмедексперта округу Лос-Анджелес.

Після розтину з'ясувалося, що необхідна додаткова судмедекспертиза.

На початку листопада актора поховали в Лос-Анджелесі, на церемонію було запрошено лише вузьке коло гостей, повідомляли американські ЗМІ.

Перрі був найбільш відомий за роллю дотепного Чендлера Бінга в популярному серіалі "Друзі". На піку своєї слави Перрі боровся із залежністю від знеболювальних ліків і алкоголю і неодноразово лікувався в реабілітаційних клініках.

У 2016 році він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі, що не може згадати три роки зйомок серіалу "Друзі" через алкоголь і наркотики.

Нагадаємо, що актор помер у віці 54 роки.