В ніч на суботу, 16 грудня, окупанти випустили по Україні 31 дрон-камікадзе. Пуски були з трьох районів. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Пуски "шахедів" були з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ (територія рф). Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА.

Сили протиповітряної оборони збили 30 "шахедів". ППО працювала у межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

До відбиття атаки залучили винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони.

Раніше ми писали про те, що окупанти запустили по території України 31 дрон-камікадзе типу "Шахед". Українські сили ППО збили 30 ворожих цілей.