У ніч на суботу, 16 грудня, окупанти обстрілювали Херсон та область. Внаслідок ворожих атак троє осіб постраждали. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

У Херсоні через російські удари постраждав 55-річний чоловік, у нього травми кінцівок. Також поранення отримав 51-річний житель, у нього осколкова травма голови.

Крім того, у Херсоні є влучання поблизу інфраструктурного об’єкта, пошкоджені приміщення.

Під ворожий вогонь потрапила Степанівка, було влучання поблизу медичного закладу. Поранення отримав лікар.

Також "шахедами" був атакований населений пункт Дар'ївка. На щастя, без жертв.

Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.