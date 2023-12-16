Вночі 16 грудня російські терористи знову спробували здійснити масовану атаку дронами проти України. Захисні сили взяли на себе завдання відбити цей напад, залучивши для цього винищувачі.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил, міського голови Києва Віталія Кличка, командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва.

Після 23 години по Україні почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про:

західний курс БпЛА в Чернігівській та на межі Сумської та Чернігівської областей;

групу, яка прямувала в Яготинському районі Київської області;

західний курс БпЛА у Миколаївській області;

північно-західний курс БпЛА у Кіровоградській області.

Повітряна тривога в Києві та області пролунала о 23:30. Вже о 11:55 в столиці можна було почути роботу протиповітряної оборони. Зокрема Кличко попередив про рух ще однієї групи безпілотників.

Пізніше ППО спрацювала й у Дарницькому районі Києва. Цивільних закликали перебувати в укриттях. Також вибухи лунали в Подільському районі.

О 12:43 Кличко заявив про ворожі цілі, які знову рухались в напрямку Києва, а вже о 12:56 попередив про додаткові дві групи безпілотників з боку Чернігівської області.

Після 2 ночі Повітряні сили заявили про нову групу російських безпілотників, а Київ попередили про ракетну небезпеку. Зокрема:

БпЛА пролітали в Чернігівській області з курсом на південь;

безпілотники летіли в Вінницькій області з імовірним напрямком на Старокостянтинів, а в Бориспільському районі з південним курсом.

Після 3:37 в низці областей почали оголошувати відбій повітряної тривоги.

Як розповіли в Повітряних силах, терористи атакували "Шахедами" з трьох напрямків:

Приморсько-Ахтарськ;

Сеща;

Курськ.

Загалом ворог застосував 31 ударний БпЛА, які були спрямовані в різні регіони України.

До відбиття залучали:

винищувачі;

зенітні ракетні підрозділи;

мобільні вогневі групи.

Загалом було знищено 30 "Шахедів" в межах:

Дніпропетровської;

Київської;

Вінницької;

Чернігівської;

Сумської;

Полтавської;

Черкаської;

Херсонської;

Запорізької;

Миколаївської;

Хмельницької областей.

Як розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, у Північний операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти на Київському та Чернігівському напрямках. Військові знищили усі 14 БпЛА.

Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.