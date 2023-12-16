Нічна атака рф на Україну: все, що відомо [ Редагувати ]
Вночі 16 грудня російські терористи знову спробували здійснити масовану атаку дронами проти України. Захисні сили взяли на себе завдання відбити цей напад, залучивши для цього винищувачі.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил, міського голови Києва Віталія Кличка, командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва.
Після 23 години по Україні почала ширитись повітряна тривога. Українців попередили про:
- західний курс БпЛА в Чернігівській та на межі Сумської та Чернігівської областей;
- групу, яка прямувала в Яготинському районі Київської області;
- західний курс БпЛА у Миколаївській області;
- північно-західний курс БпЛА у Кіровоградській області.
Повітряна тривога в Києві та області пролунала о 23:30. Вже о 11:55 в столиці можна було почути роботу протиповітряної оборони. Зокрема Кличко попередив про рух ще однієї групи безпілотників.
Пізніше ППО спрацювала й у Дарницькому районі Києва. Цивільних закликали перебувати в укриттях. Також вибухи лунали в Подільському районі.
О 12:43 Кличко заявив про ворожі цілі, які знову рухались в напрямку Києва, а вже о 12:56 попередив про додаткові дві групи безпілотників з боку Чернігівської області.
Після 2 ночі Повітряні сили заявили про нову групу російських безпілотників, а Київ попередили про ракетну небезпеку. Зокрема:
- БпЛА пролітали в Чернігівській області з курсом на південь;
- безпілотники летіли в Вінницькій області з імовірним напрямком на Старокостянтинів, а в Бориспільському районі з південним курсом.
Після 3:37 в низці областей почали оголошувати відбій повітряної тривоги.
Як розповіли в Повітряних силах, терористи атакували "Шахедами" з трьох напрямків:
- Приморсько-Ахтарськ;
- Сеща;
- Курськ.
Загалом ворог застосував 31 ударний БпЛА, які були спрямовані в різні регіони України.
До відбиття залучали:
- винищувачі;
- зенітні ракетні підрозділи;
- мобільні вогневі групи.
Загалом було знищено 30 "Шахедів" в межах:
- Дніпропетровської;
- Київської;
- Вінницької;
- Чернігівської;
- Сумської;
- Полтавської;
- Черкаської;
- Херсонської;
- Запорізької;
- Миколаївської;
- Хмельницької областей.
Як розповів командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв, у Північний операційній зоні цієї ночі ворог намагався уразити військові та цивільні обʼєкти на Київському та Чернігівському напрямках. Військові знищили усі 14 БпЛА.
Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.
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