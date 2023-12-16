У Маріуполі партизани підірвали офіцера рф разом з машиною [ Редагувати ]
У нині ще окупованому місті Маріуполь на Донеччині партизани влаштували вибух автомобіля, в якому перебував офіцер з кавказького підрозділу російської федерації.
Підрив авто в Маріуполі здійснили представники місцевого спротиву - інцидент трапився у селищі Кіровка на вул. Нестерова (Приморський район), повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму каналі в Telegram. За його даними, ворожого вояку відправили у лікарню.
Радник мера Маріуполя підкреслив, що "факт знешкодження окупантів прямою дією - це прям красивіше за бавовну".
Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Разом з офіцером. Сам підрив стався синхронно з маріупольською "бавовною", що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації...
Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.
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