У нині ще окупованому місті Маріуполь на Донеччині партизани влаштували вибух автомобіля, в якому перебував офіцер з кавказького підрозділу російської федерації.

Підрив авто в Маріуполі здійснили представники місцевого спротиву - інцидент трапився у селищі Кіровка на вул. Нестерова (Приморський район), повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко у своєму каналі в Telegram. За його даними, ворожого вояку відправили у лікарню.

Радник мера Маріуполя підкреслив, що "факт знешкодження окупантів прямою дією - це прям красивіше за бавовну".

Маріупольський спротив підірвав автівку російського військового офіцера одного з кавказьких підрозділів. Разом з офіцером. Сам підрив стався синхронно з маріупольською "бавовною", що дозволило приховати його від уваги поліцаїв та ФСБ до госпіталізації...

Раніше ми писали про те, що у Севастополі, який тимчасово перебуває під окупацією, група партизанів під назвою "АТЕШ" здійснила проникнення до 810-ї бригади морської піхоти росії.