У місті Курськ, Курської області росії, невідомий дрон атакував район залізничного вокзалу. Губернатор міста Роман Старовойт повідомив про пошкодження компресорної станції залізничного вокзалу внаслідок цього і заявив, що, як завжди у російських звинуваченнях, "причетні" Збройні Сили України.

Удар завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва - пошкоджена компресорна станція.

Про наслідки атаки Старовойт повідомив рано вранці (03:31 за київським часом). За його словами, БПЛА атакували Дмитрівський і Желєзногірський райони.

В останньому від живлення відключився один з об'єктів Михайлівського ГЗК. Через удар БПЛА пошкоджена місцева лінія електропередач, поскаржився Старовойт.

Загалом ніч для Курської області обійшлася без постраждалих. У селі Крупець Дмитрівського району було три "прильоти". У 8 будинках є руйнування парканів, вікон і дахів.

Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що в Євросоюзі хочуть прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні.