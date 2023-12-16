У Курській області пролунав вибух в районі залізничного вокзалу: що відомо [ Редагувати ]
У місті Курськ, Курської області росії, невідомий дрон атакував район залізничного вокзалу. Губернатор міста Роман Старовойт повідомив про пошкодження компресорної станції залізничного вокзалу внаслідок цього і заявив, що, як завжди у російських звинуваченнях, "причетні" Збройні Сили України.
Удар завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва - пошкоджена компресорна станція.
Про наслідки атаки Старовойт повідомив рано вранці (03:31 за київським часом). За його словами, БПЛА атакували Дмитрівський і Желєзногірський райони.
В останньому від живлення відключився один з об'єктів Михайлівського ГЗК. Через удар БПЛА пошкоджена місцева лінія електропередач, поскаржився Старовойт.
Загалом ніч для Курської області обійшлася без постраждалих. У селі Крупець Дмитрівського району було три "прильоти". У 8 будинках є руйнування парканів, вікон і дахів.
Нагадаємо, президент Євроради Шарль Мішель заявив, що в Євросоюзі хочуть прискорити виробництво боєприпасів, щоб допомогти Україні.
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