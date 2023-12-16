Зазвичай терористи запускають "Шахеди" з вечора. Це пов'язано з тим, що безпілотні літальні апарати мають великий запас ходу і можуть намотувати круги над територією, замість того, щоб відразу заходити на ціль. Про це повідомив речник Повітряних сил, Юрій Ігнат. Про це стало відомо в ефірі телемарафону.

Запускають "Шахеди", як правило, хвилями, вони розлітаються, маневрують. Запас ходу в них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Той маршрут, який проклали їм оператори на місці пуску, той й залишається в "пам'яті". Вони таким чином намотують круги, можуть кружляти довкола області, не тільки по прямій, а потім вже заходити на ціль.

Як відзначив речник Повітряних сил, пуски починаються, як правило, з вечора та тривають до пізньої ночі, доки наші захисники не знищать останній "Шахед".

Чому тривога стала довшою?

Я б не сказав, що так вже й відрізняється (час атаки, - ред.). "Шахеди" завжди літали довгенько. Раніше їх пускали з Херсонської області, перші пуски, коли Сили оборони ще не вигнали ворога на лівий берег Дніпра. Після цього вони перейшли в Крим. Тривалість польоту стає більшою, швидкість "Шахеда" середня 150 км/год й тому так відбувається.

Раніше, як припустив речник Повітряних сил, ворог запускав "Шахеди" більше по прямій. Сьогодні ж терористи ставлять перед собою дещо інші цілі:

знайти слабкі місця в нашій обороні;

виявити місця, де знищили БпЛА, врахувати інформацію й запустити подальші групи безпілотників;

навантажити протиповітряну оборону.

Нагадаємо, 9 грудня окупанти рф атакували центральну частину Херсона, одна людина постраждала внаслідок атаки.