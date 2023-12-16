Мер Лондона Садік Хан відповів відмовою на прохання мера Києва Віталія Кличка передати Україні автомобілі, які підлягають утилізації через невідповідність екологічним стандартам столиці Великої Британії. За даними газети The Daily Telegraph, листа надіслали 12 грудня.

Мер української столиці попросив машини, щоб використовувати їх у "різних рятувальних та транспортних цілях" у зоні бойових дій.

Садік Хан пояснив відмову обмеженнями закону про адміністрацію Великого Лондона від 1999 року. Передача машин, що підлягають утилізації, суперечила б законодавству, яке вимагає, щоб ініціативи влади "приносили користь мещканцям Лондона з економічної, соціальної чи екологічної точки зору", йдеться у документі.

Садік Хан влітку розширив утричі площу зони наднизьких викидів. При використанні автомобіля, який не відповідає правилам, мешканці повинні платити 12,5 фунтів на добу.

Всередині зони можна використовувати машини з дизельним двигуном не нижче стандарту Євро-6. Для автомобілів на бензині - двигуни не нижчі від стандарту Євро-3. Власники машин, які не відповідають вимогам, можуть отримати 2 тис. фунтів за утилізацію автомобіля.

Нагадаємо, 14 грудня Київрада виділила 600 млн грн на підтримку українських захисників.