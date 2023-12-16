Аргентина передасть Україні два російські гелікоптери [ Редагувати ]
Військово-повітряні сили Аргентини пожертвують Україні два російські вертольоти Mі-171E, пише місцеве видання Noticias Urbanas.
Мі-171E у цивільному виконанні надійшли до Аргентини в рамках арктичних кампаній у 2011 році. Буенос-Айрес планував купити ще кілька гелікоптерів.
Як стверджується, Аргентина хоче пожертвувати Україні два гвинтокрили, які не використовуються для польотів, оскільки потребують ремонту.
Раніше США пропонували Аргентині пожертвувати ці машини для підтримки української армії, але ця пропозиція була відхилена урядом, що йде.
Зараз втривають переговори про пожертву, що має бути зроблено найближчими днями. Сполучені Штати запропонували зарахувати вартість гелікоптерів у платежі за покупку F-16 Fighting Falcon.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський цього тижня відвідав інавгурацію президента Аргентини Хав'єра Мілея, який підтримав Київ, який зазнав російської агресії.
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