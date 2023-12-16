У кімнаті поруч теж кипить робота - плетуть маскувальні сітки.

Під канонаду вибухів вони доставляють бійцям теплі речі та десятки маскувальних сіток. У Нікополі від початку великої війни безперервно працює волонтерський центр. Останнім часом з матеріалами скудно, тож волонтери намагаються залучити кошти для допомоги бійцям завдяки аукціонам.

Що саме виставляють на продаж і які нагальні потреби зараз мають наші захисники - розкаже моя колега Олена Мендалюк.

З 8 ранку і до 16 години ось у цьому волонтерському цеху не замовкають швейні машинки. Для військових шиють спідню білизну. Для шпиталів розробили спеціальний крій.

Наприклад, у нього якийсь бік поранений. Оце ти розв’язав трошечки йому, як-то кажуть, не соромно, і перев’язав.

Матеріал лише натуральний. Тканину на першу партію, пригадують волонтерки, купували за власний кошт - кожна віддала частину зарплати. Вже потім почали допомагати місцеві, приносили навіть постіль.

Маргарита - волонтерка:

Медичні виходить десь хвилин за 30. Якщо там треба підставити якусь другу тканинку - 20 хвилин. Трусів - 10-12 шт.

Нікополь під щоденним ворожим вогнем, тож працюють жінки під звуки вибухів.

Маргарита - волонтерка:

Ховаємося, коли чутно дуже. У нас є підвальне приміщення.

З настанням холодів відшивають і термобілизну.

Олександр Вітько - засновник благодійного фонду:

Це у нас термобілизна - штани й кофта. Все це обходиться у 600 грн. Ми в тому році віддали 900 комплектів, в цьому році, навіть зима ще не почалась, ми вже 400 віддали.

А ще у волонтерському центрі в’яжуть шкарпетки для бійців. Нині на їхньому рахунку більше 5 тисяч пар.

Наталія - волонтерка:

Купуємо одяг у секонд-хенді, розпускаємо його і плетемо носки. Ось ті всі носки зі светрів з секонд-хенду. Це треба ще знати, які розпускаються, а які - ні.

Наталія - волонтерка:

Щоб були кофтинки, щоб не було гудзиків, щоб гарно розпускалися. Так, стали майстерницями, бачите. Хлопцям важко, нам не важко.

У кімнаті поруч теж кипить робота - плетуть маскувальні сітки.

Наталія - волонтерка:

Беремо одну стрічку і пропускаємо через другу, і воно виходить корзинкою. Ми можемо зробити сітку за день.

Ці сітки, кажуть, ексклюзивні, бо сплетенні за технологією - корзинне плетіння. Сітка виходить двошарова.

Коли розтягують цю сітку на об'єкт, техніку - все залишається, тому що тут основа дуже якісна. Вона буде багатофункціональна.

Замовлень на неї дуже багато, зізнаються волонтери. Найбільший запит - 10 метрова сітка.

Ніна Оселедчик - керівник волонтерського центру:

Дівчата у мене працюють у дві зміни. Це такі бджілочки, за два дні сітка готова. Потреба велика, але потреба велика і в тканині.

Нині бракує матеріалу і на сітки, і на термобілизну. Аби заробити гроші, планують провести аукціон.

Хлопці передали нам з передової тубус від снаряда. А це наша художниця розмалювала ось таку красоту. І ми хочемо виставити її на аукціон для того, щоб заробити кошти на придбання тканини.

За цей лот волонтери сподіваються виручити до 80 тисяч гривень. Кажуть, цього має вистачити, аби закрити потреби по матеріалах на отримані запити.

Де брати гроші на інші потреби бійців? Вирішуватимуть поступово. І сподіваються на допомогу небайдужих українців.