Помер емір Кувейту [ Редагувати ]
У віці 86 років помер емір Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Про це повідомило державне телебачення Кувейту, в ефірі якого зачитали офіційну заяву канцелярії еміра про смерть шейха Навафа.
Наприкінці листопада еміра доставили до лікарні для лікування та медобстеження. Про причини госпіталізації не повідомлялося.
У 2021 році державні ЗМІ Кувейту повідомляли, що емір Наваф вирушив до США для проходження медобстеження з невказаних причин.
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