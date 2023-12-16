У віці 86 років помер емір Кувейт Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Про це повідомило державне телебачення Кувейту, в ефірі якого зачитали офіційну заяву канцелярії еміра про смерть шейха Навафа.

Наприкінці листопада еміра доставили до лікарні для лікування та медобстеження. Про причини госпіталізації не повідомлялося.

У 2021 році державні ЗМІ Кувейту повідомляли, що емір Наваф вирушив до США для проходження медобстеження з невказаних причин.