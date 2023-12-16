Волиняни передають на фронт для бійців мобільні лазні [ Редагувати ]
Помитися, попаритись і застуду пролікувати. Волиняни передають на передову для бійців мобільні лазні. Їх можна транспортувати та встановлювати на будь-якій ділянці фронту. Бо комплекси - на колесах! Діжки, кажуть волонтери, швидко розігріваються і прості у використанні. Більше про ці технології - далі у сюжеті.
Робітники готуються складати чергову партію лазень-діжок - нарізають дошки потрібних розмірів.
Артур Балакін, робітник цеху:
Початковий етап. Далі складається вже в цілому корпус, основа, і далі внутрішні роботи.
Олександр два роки збирає лазні, знає увесь процес. Нині готує перегородки до внутрішньої частини.
Олександр Якимов, робітник цеху:
Перестінки в середину з вагонки, в середину бані. Це в нас зовнішній круг уже зібраний, відповідно потрібно зібрати внутрішній.
Четверо робітників одну таку парну виготовляють десь тиждень. Коли лазня зібрана - зверху її обшивають покрівельними матеріалами та стягують.
Олександр Якимов, робітник цеху:
Обов'язково всі стики попідфарбовувати, щоб зберігалась довше деревина.
Працівники цеху вже передали три лазні для військових.
Дмитро Романюк, керівник цеху:
Поміж нашою основною роботою, в проміжках часу ми виготовляємо ці сауни. На цей момент ми плануємо відправку четвертої бані-сауни хлопцям на 92 бригаду. Вони легші за корпусні, там 100% дерево. Це сприяє тому, щоб їх мобільно можна було перевозити з місця на місце, з позиції на позицію.
Сконструйовані лазні таким чином, щоб їх можна було перевозити на причепі чи лафеті. У середину встановлюється піч з камінням - можна зробити й з сухою або вологою парою. В'язка дров розігріває лазню за півтори години.
Дмитро Романюк, керівник цеху:
Вона розрахована на 4 особи, це наша маленька мобільна модель.
Андрій Печук, представник благодійного фонду:
Військові постійно просять бані, це ж гігієна їхня особиста. Постійно замовляємо не тільки на Волині, а де є, хто ще виготовляє. Звертаються - збираємо кошти й передаємо.
У найближчі місяці волинські майстри готуються виготовити й відправити на фронт ще дві пересувні лазні-сауни.
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