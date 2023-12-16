Тетяна отримала грант від держави у рамках програми "єРобота" на суму 250 тисяч гривень.

В Україні зростає мережа центрів для відновлення бійців. І фізичного, і психологічного. Нещодавно такий медичний заклад з'явився і на Хмельниччині, в Кам'янці-Подільському. Ініціаторкою стала переселенка з Бердянська - Тетяна Ковпак. Її батько від початку повномасштабного вторгнення - на фронті.

Нині в центрі вже поліпшили своє здоров'я десятки українських захисників. Як там підтримують бійців? І які методи реабілітації застосовують? Ольга Лучек про все детально.

Тетяна - із Запорізької області, нині окупованого Бердянська. Росіяни знищили все, що вона мала: дім, власну справу, мрії. Жінці вдалося евакуюватися на Захід України. А її батько з перших днів великої війни - пішов до війська. Тож Тетяна добре знає наскільки захисникам потрібна підтримка та реабілітація. Тож вирішила відкрити реабілітаційний центр для військових.

Тетяна Ковпак, директорка реабілітаційного центру:

Аби вони не втомлювалися, а відновлювалися саме у нас. Ці послуги учасникам бойових дій ми надаємо безкоштовно, не отримуємо ніяких донатів, все за власний наш рахунок.

Тетяна отримала грант від держави у рамках програми "єРобота" на суму 250 тисяч гривень. За ці кошти закупила необхідне медичне обладнання. І вже змогла надати допомогу багатьом захисникам з різних областей України.

Тетяна Ковпак, директорка реабілітаційного центру:

Це часто травми, часто колінні суглоби, важкі бронежилети, перетаскують, повзають, також багато людей приходять з розладами нервової системи, тому у нас є послуги психологічної допомоги, розвантаження нервової системи, а також ортопедичні послуги для відновлення колінних суглобів.

Проходить тут реабілітацію і Василь з Тернопільщини. Коли почалася війна він працював закордоном та вирішив одразу повернутися. На фронті отримав кілька контузій і поранення, після якого ходити майже не міг.

Василь, військовослужбовець Збройних сил України:

Є дуже багато військовослужбовців, які бояться звертатися до лікарів, оскільки зневірилися, я теж на початку дуже боявся, не вірив, що щось допоможе. У мене тягнуло ліву руку, праве коліно, зараз я можу присідати, бігати й виконувати бойові завдання.

Наслідки поранень та тривале обмеження рухливості призводять до атрофії та ослаблення м'язів, кажуть реабілітологи. Тож правильне відновлення бійців - вкрай важливе. Фізичні вправи, лікувальний масаж, мануальна терапія та м'язева релаксація - дають позитивний ефект.

Анна, реабілітологиня:

Це вертебрологічний прилад для лікування та профілактики опорно-рухового апарату, пацієнти прилягають, йде декомпресія, розтягування під власною вагою пацієнта.

Тетяна Ковпак, директорка реабілітаційного центру:

За 45 хвилин можна дуже якісно відновити хребет і позбутися гострих болів в попереку і в шийному відділі хребта.

Пан Василь вже пройшов кілька реабілітаційних кабінетів. За кілька днів його відпустка закінчується і знову на фронт. А поки - за графіком - його улюблена процедура - підводний гідромасаж.

Ірина, реабілітологиня:

Можна валер'янку додати для розслаблення, протизапальне для м'язів, для суглобів, можна додати хвою, і під дією добавок, витяжки лікарських трав відбувається найбільший ефект.

Після тривалого часу в окопах, боєць емоцій не приховує, каже, таке водолікування і заспокоює, і сил додає.

Почуття неймовірні, передати неможливо, я думаю, що у нас будуть такі почуття після того, як переможемо, слів нема, щоб передати, дуже приємно і розслабляюче.

Реабілітологи кажуть, такі емоції захисників - це найкраща оцінка їхній роботі. І діляться планами, невдовзі ще один такий лікувальний заклад планують відкрити й в Чернівцях.