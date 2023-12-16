На Хмельниччині переселенка з Бердянська відкрила центр для відновлення воїнів [ Редагувати ]
В Україні зростає мережа центрів для відновлення бійців. І фізичного, і психологічного. Нещодавно такий медичний заклад з'явився і на Хмельниччині, в Кам'янці-Подільському. Ініціаторкою стала переселенка з Бердянська - Тетяна Ковпак. Її батько від початку повномасштабного вторгнення - на фронті.
Нині в центрі вже поліпшили своє здоров'я десятки українських захисників. Як там підтримують бійців? І які методи реабілітації застосовують? Ольга Лучек про все детально.
Тетяна - із Запорізької області, нині окупованого Бердянська. Росіяни знищили все, що вона мала: дім, власну справу, мрії. Жінці вдалося евакуюватися на Захід України. А її батько з перших днів великої війни - пішов до війська. Тож Тетяна добре знає наскільки захисникам потрібна підтримка та реабілітація. Тож вирішила відкрити реабілітаційний центр для військових.
Тетяна Ковпак, директорка реабілітаційного центру:
Аби вони не втомлювалися, а відновлювалися саме у нас. Ці послуги учасникам бойових дій ми надаємо безкоштовно, не отримуємо ніяких донатів, все за власний наш рахунок.
Тетяна отримала грант від держави у рамках програми "єРобота" на суму 250 тисяч гривень. За ці кошти закупила необхідне медичне обладнання. І вже змогла надати допомогу багатьом захисникам з різних областей України.
Тетяна Ковпак, директорка реабілітаційного центру:
Це часто травми, часто колінні суглоби, важкі бронежилети, перетаскують, повзають, також багато людей приходять з розладами нервової системи, тому у нас є послуги психологічної допомоги, розвантаження нервової системи, а також ортопедичні послуги для відновлення колінних суглобів.
Проходить тут реабілітацію і Василь з Тернопільщини. Коли почалася війна він працював закордоном та вирішив одразу повернутися. На фронті отримав кілька контузій і поранення, після якого ходити майже не міг.
Василь, військовослужбовець Збройних сил України:
Є дуже багато військовослужбовців, які бояться звертатися до лікарів, оскільки зневірилися, я теж на початку дуже боявся, не вірив, що щось допоможе. У мене тягнуло ліву руку, праве коліно, зараз я можу присідати, бігати й виконувати бойові завдання.
Наслідки поранень та тривале обмеження рухливості призводять до атрофії та ослаблення м'язів, кажуть реабілітологи. Тож правильне відновлення бійців - вкрай важливе. Фізичні вправи, лікувальний масаж, мануальна терапія та м'язева релаксація - дають позитивний ефект.
Анна, реабілітологиня:
Це вертебрологічний прилад для лікування та профілактики опорно-рухового апарату, пацієнти прилягають, йде декомпресія, розтягування під власною вагою пацієнта.
Тетяна Ковпак, директорка реабілітаційного центру:
За 45 хвилин можна дуже якісно відновити хребет і позбутися гострих болів в попереку і в шийному відділі хребта.
Пан Василь вже пройшов кілька реабілітаційних кабінетів. За кілька днів його відпустка закінчується і знову на фронт. А поки - за графіком - його улюблена процедура - підводний гідромасаж.
Ірина, реабілітологиня:
Можна валер'янку додати для розслаблення, протизапальне для м'язів, для суглобів, можна додати хвою, і під дією добавок, витяжки лікарських трав відбувається найбільший ефект.
Після тривалого часу в окопах, боєць емоцій не приховує, каже, таке водолікування і заспокоює, і сил додає.
Почуття неймовірні, передати неможливо, я думаю, що у нас будуть такі почуття після того, як переможемо, слів нема, щоб передати, дуже приємно і розслабляюче.
Реабілітологи кажуть, такі емоції захисників - це найкраща оцінка їхній роботі. І діляться планами, невдовзі ще один такий лікувальний заклад планують відкрити й в Чернівцях.
по темі
Він мало не попрощався з власним життям, коли рятував чуже. А вона вчиться жити без кінцівок. Далі - дві різні історії військових.
Останнім часом з матеріалами скудно, тож волонтери намагаються залучити кошти для допомоги бійцям завдяки аукціонам. Що саме виставляють на продаж і які нагальні потреби зараз мають наші захисники?
Помитися, попаритись і застуду пролікувати. Їх можна транспортувати та встановлювати на будь-якій ділянці фронту. Бо комплекси - на колесах! Більше про ці технології - далі у сюжеті.
Жителі однієї з громад Кіровоградщини відкрили придорожнє кафе, в якому годують воїнів Донецького напрямку. Як працює волонтерський заклад харчування?
Волинські медики отримали цінний вантаж з Америки. Це високоякісні VAC-системи. VAC-системи вже встановлюють пацієнтам-військовим. Як вони працюють? І чому загоюють рани швидше?