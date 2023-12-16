На випадок тривоги у музеї є надійне сховище.

Будівля - частково пошкоджена, експонати - у пилу. Постраждало відразу кілька виставок. А восьмеро людей тоді отримали поранення. Це коротко про наслідки ракетного обстрілу Одеси на початку листопада. Ворог тоді вдарив безпілотниками та крилатими ракетами по центру міста. Одна з ракети впала у 20 метрах від Одеського національного художнього музею. Вибуховою хвилею та осколками пошкодило будівлю. І ось, після відновлення, музей відкриває свої двері. Скільки тривали роботи, що вдалось відремонтувати? Про все це в матеріалі Марії Тарасової.

Ці роботи розташовувалися на іншому поверсі. Деякі роботи навіть повилітали з рам під час вибуху.

Нині відреставровані картини львівських художників Романа та Маргіти Сільських, перші дні після вибуху провели серед уламків. Їх не можна було чіпати, доки правоохоронці не зафіксували наслідки ворожого обстрілу.

Той шар пилу, який був на роботах - будівельний пил від стелі, від стін. І це є небезпечним для робіт.

З початку широкомасштабної агресії будівля Одеського художнього музею, розташована над портом, чотири рази стала жертвою ворожих обстрілів. Але остання атака виявилася найбільш руйнівною. Протикорабельна ракета "Онікс" потрапила у проїжджу частину поруч із воротами музею. Дуже пошкодило адміністративне крило. В основній будівлі зачепило фасад та другий поверх. Але несучі конструкції встояли.

Щоб відновити всі історичні елементи, зруйновані вибуховою хвилею, знадобиться не година. Але колектив музею вирішив відкрити для відвідувачів хоча б частину залів.

Катерина Кулай, директорка Одеського національного художнього музею:

Важливо розуміти, що відновлено поки що лише перший поверх, на якому ми розмістилися по максимуму. У музеї зараз буде інший вхід.

На перше місце музейники поставили безпеку відвідувачів.

Володимир Дамаскін, голова екскурсійного відділу Одеського національного художнього музею:

Тому що ми розуміємо, може знову повторитися ракетна атака. Ми розробляли нову виставкову концепцію, щоби була краща навігація. І для того, щоб максимально показати наші виставкові проєкти.

На випадок тривоги у музеї є надійне сховище.

Катерина Кулай, директорка Одеського національного художнього музею:

Ми ним користуємось. Я особисто. У нас, на щастя, там є вай-фай. Це досить зручно.

Музейники кажуть: може б і не наважилися відкритися так швидко, аби не підтримка прихильників. Вже за два дні після атаки люди почали розкуповувати сувенірну продукцію закладу. Щоб допомогти улюбленому музею відновитись.

Ці товари замовляли у нас на сайті. І чекали відправку, бо дуже багато було замовлень. Ми вкладали листівку, про те, що цей мерч пережив вибухову хвилю і ракетну атаку.

Щоби все підготувати, знадобилися півтора місяця. Роботи через обстріл ніхто не позбавив.

Наталя Бурян, працівниця Одеського національного художнього музею:

Ми вже, як то кажуть, звикли й на них плюємо. І працюватимемо. Як кажуть в Одесі: на зло ворогам!

І ось музей відчиняє двері. Першими йдуть літні одесити, які хвилюються, як музей переживши обстріл.

Валентина Кодра, мешканка Одеси:

Забиті всі вікна, вхід був тут. Ви знаєте, сльози течуть по щоках мимоволі від цього виду.

А подружжя з Херсону, яке вперше відвідує Одеський музей, у піднесеному настрої.

Тетяна Федорова, переселенка з Херсона:

Чому йдемо? Бо життя продовжується. Ми не знаємо, що буде завтра, за 5 хвилин, не знаємо. Але треба радіти одному дню!!

Основну колекцію музею евакуювали ще на початку великої війни. Її місце посіли роботи сучасних українських художників. Відкриває експозицію виставка акварелі Бориса Айзенберга. Ландшафтний дизайнер - у мирному житті, капітан Збройних сил України - під час війни. Він героїчно загинув під Бахмутом цього літа.

Валерій Коршунов, координатор публічної програми Одеського національного художнього музею:

Він в окопах робив замальовки квітів, які росли буквально за відвалом, за бруствером. Бахмутщина. Якщо подивитися, ти бачиш номенклатурний підпис і поруч місце, де це було написано. Ті, що в курсі новин, просто вчитуючись у назви робіт, все зрозуміють

Загалом у музеї експонують три виставки. Нові проєкти мають бути представлені в січні. А перші екскурсії науковці проведуть вже цими вихідними.