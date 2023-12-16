Невеликі піхотні групи ворога штурмують Степове та Авдіївський коксохім - 47 ОМБр (відео) [ Редагувати ]
Понад 40 тисяч росіян кинули воювати на Авдіївський напрямок. Ворог продовжує втрачати численні штурмові групи, але на їх місце приходять нові. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів начальник служби зв'язків з громадськістю 47 ОМБр Дмитро Лазуткін.
"Ситуація стабільно складна, іноді наднапружена. Сьогодні зранку ми зафіксували їхню спробу накопичити техніку - близько 1- БМП - поблизу селища Степове. Але потім їхні плани змінилися, коли вони усвідомили напевно, що ми їх бачимо.
Небо сьогодні чисте, трохи засмічене ворожими FPV-дронами. десь годину тому я на власні очі бачив, як збили один з ворожих безпілотників. Вочевидь це був "Орлан" або "Зала".
Атаки їхні продовжуються, невеликі піхотні групи намагаються і поблизу селища Степове, і Авдіївського коксохімічного заводу зайти на територію, їм це не вдається. Всі атаки відбиваються.
...Резерви у них є. Вздовж лінії фронту доволі багато вони накопичили військ, тому підтягують з навколишніх ділянок. Поки що особливого виснаження не спостерігається, при тому, що знищується їхня жива сила і техніка у великій кількості. Навіть при тому, що вони не йдуть великими колонами, як, наприклад, у другій половині жовтня.
...Вони атакують переважно підрозділами "Шторм-Z", "Шторм-V", а вже потім намагаються завести на позиції мобілізованих, які пройшли відповідну підготовку, але значно гірше оснащені і менше навичок мають
... За великим рахунком лінія бойового зіткнення зараз не пересувається суттєво, ідеться про сотні метрів в один або інший бік.
На Коксохім вони намагалися зайти навіть технікою, але переважно це ДРГ", - розповів Дмитро Лазуткін.
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