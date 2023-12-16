Уже цієї весни за кошти міжнародних благодійних фондів тут зроблять ремонт і в середині приміщення.

Другий дім! Під Кропивницьким, в селі Оситняжка, за кошти міжнародних благодійників ремонтують приміщення колишньої сільської амбулаторії. Будівля стала житлом для майже пів сотні вимушених переселенців. На якому етапі роботи? Як це розпочати життя на новому місці? Про все детально в матеріалі Олени Бринзи.

Це Оксанка. Це мій страшний син Єгорушка, це моя молодша доця Оксанка, а це Даня спить.

Алла показує кімнати, в яких зараз живе у гуртожитку неподалік Кропивницького. Тут жінка з родиною знайшла прихисток.

Алла Гречна, переселенка з Костянтинівки:

З Донецької області, Костянтинівка, додому прильоти почали прилітати, і тому почали вже за дітей переживати, не так за себе, як за дітей, тож зібралися та поїхали.

Вже на Кіровоградщині Алла дізналась, що вагітна двійнею. І пологи були передчасними. Оскільки жінка отримала ще й сильний стрес через загибель матері.

Алла Гречна, переселенка з Костянтинівки:

У Костянтинівці був приліт на базар, вона там була в той момент, моя мама, її на смерть вбило, мене поклали на підтримку, і якраз тільки поговорила з мамою, і через пів години вже дізналася, що її немає, а вночі в мене почалися екстрені пологи.

У цьому гуртожитку нині мешкає майже пів сотні таких, як Алла - вимушених переселенців. Умови тут дуже скромні. Адже раніше це приміщення було сільською амбулаторією.

Іван Перов, староста Оситнязького старостинського округу:

Приміщення таке вже не нове, тут трошки покрівля текла, сирість була. Кирпич силікатний, він погано тримає температуру, і криша дуже текла, сирість.

Це приміщення вирішили переобладнати під гуртожиток, адже в громаді кілька сотень переселенців і всі вони потребують житла.

Сергій Левченко, голова Великосеверинівської сільської ради:

Це приватні будинки в більшості, де люди розміщаються, з приватними будинками не завжди ми знаходимо спільну мову з власниками, тобто іноді власники безперечно приймають людей, іноді якісь перестороги, і вони відмовляються.

На допомогу прийшли міжнародні благодійні фонди. Нині в гуртожитку ремонтують дах та утеплюють стіни.

Андрій Сєдов, директор благодійного фонду:

Тобто ми демонтували стару покрівлю і зараз вже монтуємо нову. Ми проводили моніторинг саме по МКП, що знаходяться на території Кіровоградської області, і вирішили, що саме в цьому МКП, в якому проживає більше 30 людей, ця допомога буде необхідна.

Серед будівельників, які ремонтують гуртожиток - також вимушені переселенці.

Олександр Корнієнко, будівельник-переселенець:

Моє смт знаходиться в тридцятикілометровій зоні, якби двоє діток, і хотілося, щоб вони цього не бачили, якомога далі від цих всіх воєнних дій. Для кожної людини важливо, що їм допомагають, і я це розумію, як ніхто, бо я сам переселенець.

Проживають тут переселенці безкоштовно, без обмежень у часі.

Іван Перов, староста Оситнязького старостинського округу:

Вони тут отримують повністю безкоштовне перебування, тобто комунальні послуги всі сільська рада погашає, тобто оплачує, тобто тут вони проживають стільки, скільки вони можуть, стільки вони хочуть.

Уже цієї весни за кошти міжнародних благодійних фондів тут зроблять ремонт і в середині приміщення.