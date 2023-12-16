Країни "Великої сімки" (G7) наблизилися до конфіскації російських активів для їхньої передачі Україні. Про це пише Financial Times.

За даними британської газети, США, які раніше раніше публічно не підтримували конфіскацію, заявили союзникам по групі, що є спосіб вилучати кошти "відповідно до міжнародного права".

У документі США, який був поширений у комітетах G7 йдеться:

Члени G7 та інші держави можуть конфіскувати суверенні активи росії як контрзаходи, щоб спонукати росію завершити агресію.

Стверджується, що введення росією військ в Україну означає, що конфіскація активів може стати "законним контрзаходом тих держав, які постраждали через порушення росією міжнародних прав".

Один з європейських дипломатів, який брав участь у невдалих переговорах з цього питання, сказав FT, що країнам Заходу "потрібно знайти шлях дати гроші Україні у будь-якій формі". І "дедалі більше країн вказують на ці активи".

США припускають, що тема російських активів може стати предметом обговорення лідерів G7 на зустрічі, присвяченій завершенню другого року після введення російських військ в Україну - 24 лютого 2024 року.

Як нагадує газета, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон також заявив про існування "законного шляху" для конфіскації російських активів. Він пропонував діяти разом із США, якщо інші союзники не будуть готові до цього.

У Євросоюзі останнім часом вивчають можливість використання доходів, одержаних від заморожених активів, для передачі Україні. Проти конфіскації виступали Німеччина, Франція та Бельгія, а також ЄЦБ. Однак, як пише FT, є "певні живі розмови" всередині G7 і "консенсус, що зростає"про використання російських грошей.

Питання конфіскації російських активів обговорюється на тлі того, що США та Євросоюз не можуть узгодити нові пакети допомоги. Палата представників Конгресу США продовжує блокувати законопроект, який, серед іншого, включає допомогу Україні на $61 млрд. У Євросоюзі Угорщина блокує виділення Києву 50 млрд євро.