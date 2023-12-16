Поки чоловік воював на фронті - дружина вишила власноруч 150 різноманітних ялинкових прикрас. Унікальними святковими іграшками прикрасили одну з головних ялинок Львівщини. Вперше в Україні різдвяне дерево оздобили такою кількістю вишитих на патріотичну тематику прикрас.

Як майстрині вдалося створити унікальні кульки? Знає Христина Гашенко.

Роблю форму кульки. Кулька має бути кругла, і ми залишки тканини заганяємо в кульку, щоб їх не було видно.

В руках майстрині Галини Ковальської круглий пінопласт з українською символікою. І скоро він перетвориться на святкову ялинкову прикрасу.

Галина Ковальська, майстриня:

Я цю бачу сьогодні з квітами. Я завжди роблю зверху - сині квіти, а внизу - жовті. Я можу при вас швиденько то зробити. Голки відчіпляю.

В центрі кульки - українська вишивка. Тризуб. Розшитий патріотичними кольорами.

Галина Ковальська, майстриня:

Вишивка, я вважаю, так, вона лікує, заспокоює й оберігає. Колись вона була ще плюс паспортом. По вишивці можна було бачити, звідки людина. Багата чи бідна.

На створення новорічної прикраси майстрині треба 2 дні. Найбільше часу пані Галина витрачає на вишивання орнаменту. А ось щоб оздобити кульку, каже вона, потрібна неабияка креативність. Нині нова святкова іграшка на робочому столі Галини Ковальської народжується швидко, саме під час нашого інтерв'ю.

Тризуб - то є символ нашої України, і гілочки, які показують, що у нас ідуть свята, перші різдвяні свята зі світом. І разом із тим кулька новорічна. Хоч патріотична, але новорічна.

Перші свої новорічні прикраси Галина Ковальська почала створювати після повномасштабного вторгнення. Коли її чоловік пішов добровольцем на фронт.

Галина Ковальська, майстриня:

У мене був стрес, дуже сильна депресія. Я відлежала в лікарні, і каже лікарка: "Займися чимось". І чим займися, я все маю в хаті вишите. І я так взялася за ті кульки, і я не те що мала розраду, я жила тим, я забувала про війну.

Від листопада минулого року майстриня власноруч створила 150 різноманітних патріотичних ялинкових кульок. Ними прикрасили головну ялинку Жовкви. Така кількість індивідуальних вишитих патріотичних прикрас стала офіційно рекордною в Україні. У кожної з них є свої спеціальні назви.

Оця червона з чорним - "Бандерівка". Це дівчатка дали назву "Гречка".

Серед кульок є й особлива. Її майстриня виконала на замовлення свого чоловіка.

Карімжон, чоловік майстрині:

Я сказав треба для тих військових, хто загинув на війні. Щоб якась була підтримка, пам'ять.

Новорічним прикрасам на дереві не страшні ані люті морози, ані проливні дощі.

Галина Ковальська, майстриня:

Я їх пхала в морозильну камеру на 3 дні. Потім давала клей. Клей давав шапку. Плюс усі кульки обгорнуті в тканину, вони всі оброблені спеціальною рідною водовідштовхуючою, тому я думаю, що вони збережуться.

Перехожі часто зупиняються біля святкового дерева та шукають на ньому свою особливу прикрасу. Неабияк до вподоби кульки й дітям.

Любов та Богдан, жителі Жовкви:

Діти задоволені. Факт втому, що мій син сказав, що мама то така ялинка, якої я ще не бачив. І як ти казав, яка то ялинка, з якими то кульками? Скажи. - Українські кульки.

Ірина, жителька Жовкви:

Дуже гарна ялинка, і 150 іграшок вишити різноманітними, то треба мати талант. Молодець.

Майстриня Галина Ковальська запланувала вишити прикраси й для головної ялинки Львова. Хоче створити 250 святкових кульок.