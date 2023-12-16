Дружина воїна вишила 150 іграшок для головної ялинки Львівщини [ Редагувати ]
Поки чоловік воював на фронті - дружина вишила власноруч 150 різноманітних ялинкових прикрас. Унікальними святковими іграшками прикрасили одну з головних ялинок Львівщини. Вперше в Україні різдвяне дерево оздобили такою кількістю вишитих на патріотичну тематику прикрас.
Як майстрині вдалося створити унікальні кульки? Знає Христина Гашенко.
Роблю форму кульки. Кулька має бути кругла, і ми залишки тканини заганяємо в кульку, щоб їх не було видно.
В руках майстрині Галини Ковальської круглий пінопласт з українською символікою. І скоро він перетвориться на святкову ялинкову прикрасу.
Галина Ковальська, майстриня:
Я цю бачу сьогодні з квітами. Я завжди роблю зверху - сині квіти, а внизу - жовті. Я можу при вас швиденько то зробити. Голки відчіпляю.
В центрі кульки - українська вишивка. Тризуб. Розшитий патріотичними кольорами.
Галина Ковальська, майстриня:
Вишивка, я вважаю, так, вона лікує, заспокоює й оберігає. Колись вона була ще плюс паспортом. По вишивці можна було бачити, звідки людина. Багата чи бідна.
На створення новорічної прикраси майстрині треба 2 дні. Найбільше часу пані Галина витрачає на вишивання орнаменту. А ось щоб оздобити кульку, каже вона, потрібна неабияка креативність. Нині нова святкова іграшка на робочому столі Галини Ковальської народжується швидко, саме під час нашого інтерв'ю.
Тризуб - то є символ нашої України, і гілочки, які показують, що у нас ідуть свята, перші різдвяні свята зі світом. І разом із тим кулька новорічна. Хоч патріотична, але новорічна.
Перші свої новорічні прикраси Галина Ковальська почала створювати після повномасштабного вторгнення. Коли її чоловік пішов добровольцем на фронт.
Галина Ковальська, майстриня:
У мене був стрес, дуже сильна депресія. Я відлежала в лікарні, і каже лікарка: "Займися чимось". І чим займися, я все маю в хаті вишите. І я так взялася за ті кульки, і я не те що мала розраду, я жила тим, я забувала про війну.
Від листопада минулого року майстриня власноруч створила 150 різноманітних патріотичних ялинкових кульок. Ними прикрасили головну ялинку Жовкви. Така кількість індивідуальних вишитих патріотичних прикрас стала офіційно рекордною в Україні. У кожної з них є свої спеціальні назви.
Оця червона з чорним - "Бандерівка". Це дівчатка дали назву "Гречка".
Серед кульок є й особлива. Її майстриня виконала на замовлення свого чоловіка.
Карімжон, чоловік майстрині:
Я сказав треба для тих військових, хто загинув на війні. Щоб якась була підтримка, пам'ять.
Новорічним прикрасам на дереві не страшні ані люті морози, ані проливні дощі.
Галина Ковальська, майстриня:
Я їх пхала в морозильну камеру на 3 дні. Потім давала клей. Клей давав шапку. Плюс усі кульки обгорнуті в тканину, вони всі оброблені спеціальною рідною водовідштовхуючою, тому я думаю, що вони збережуться.
Перехожі часто зупиняються біля святкового дерева та шукають на ньому свою особливу прикрасу. Неабияк до вподоби кульки й дітям.
Любов та Богдан, жителі Жовкви:
Діти задоволені. Факт втому, що мій син сказав, що мама то така ялинка, якої я ще не бачив. І як ти казав, яка то ялинка, з якими то кульками? Скажи. - Українські кульки.
Ірина, жителька Жовкви:
Дуже гарна ялинка, і 150 іграшок вишити різноманітними, то треба мати талант. Молодець.
Майстриня Галина Ковальська запланувала вишити прикраси й для головної ялинки Львова. Хоче створити 250 святкових кульок.
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