Аби пересвідчитися, що кир'яківці зробили висновки після загибелі односельців, інспектори ДСНС обходять будинки та проводять інструктаж.

Майже чверть всіх пожеж на Миколаївщині цього року виникали з настанням холодів. І 94% всіх смертей у вогні зареєстровані саме в цей період. Люди опалюються, чим можуть, і причиною біди зазвичай стає недотримання вимог безпеки - кажуть рятувальники. Це стосується як приватного сектору, так і багатоповерхівок.

Електрокамін, через який сталося загоряння.

Чорні стіни, в оселі все вигоріло вщент, а господарі загинули. Це наслідки пожежі, яка сталася 2 тижні тому в селі Кир'яківка на Миколаївщині.

Павло Петров - головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Миколаївського районного управління ГУ ДСНС:

В нічний час люди обігрівалися каміном електричним. Скоріше за все було коротке замкнення. Через що і виникла пожежа.

Людмила Лебедєва - соцпрацівниця в селі Кир'яківка:

Запах відчувався, що плавиться пластмаса. Сусіди десь близько пів на 4 ранку помітили дим з будинку, викликали пожежників, але люди на той момент вже загинули.

І подібних смертей на Миколаївщині з початку року вже 46. Зазвичай саме в період холодів кількість побутових пожеж стрімко зростає.

Сергій Гінжул - заступник начальника відділу пожежної профілактичної роботи та заходів цивільного захисту ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Під час холодів та за відсутності електроенергії зачасту використовують електрогенератори, різні електроприлади, пічне опалення. Люди не завжди дотримуються правил безпеки й допускають порушення.

Аби пересвідчитися, що кир'яківці зробили висновки після загибелі односельців, інспектори ДСНС обходять будинки та проводять інструктаж.

Потенційну небезпеку несе і несправне електричне обладнання або проводка, а також недотримання правил експлуатації пічного опалення або газових плит.

Олександр Швець - начальник відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайних ситуацій ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Перед запуском систем газового опалення слід пам'ятати, що потрібно своєчасно проводити перевірку вентиляційних каналів, димових каналів, своєчасно викликати газову службу для перевірки герметичності системи газопостачання, своєчасне обслуговування котлів.

На початку грудня в Миколаєві, в багатоповерхівці чадним газом отруїлася ціла родина.

Сергій Гінжул - заступник начальника відділу пожежної профілактичної роботи та заходів цивільного захисту ГУ ДСНС в Миколаївській області:

Внаслідок несправності газового котла постраждало 4 особи - чоловік, жінка, бабуся та 8-денне немовля. Усі госпіталізовані в стані середньої важкості.

І окреме застереження від рятувальників - бути обачними з використанням електрогенераторів. Чітко дотримуватися правил експлуатації.